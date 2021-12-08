Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции

Госдума поддержала в третьем, окончательном чтении законопроект о расширении полномочий полиции. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки вступают в силу со дня их официального опубликования. Теперь полицейские смогут:

вскрывать автомобили и проникать в них для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС;

оцеплять строения, жилые помещения и территории, в границах которых разрешается личный осмотр граждан, их вещей, транспортных средств и перевозимых грузов. При отказе от осмотра полицейские имеют право не впускать его на оцепленную территорию или не выпускать с нее;

проводить осмотр граждан, основываясь на предположении о том, что они «скрывают предметы хищения»;

проникать в квартиры, дома и земельные участки граждан, чтобы задержать преступников или тех, на кого указали очевидцы. Условие — проинформировать об этом собственника жилья не позднее 24 часов с момента проникновения;

не представляться и не предъявлять удостоверение, если возникают «обстоятельства, угрожающие его жизни и здоровью», или сотрудник должен «незамедлительно пресечь преступление или правонарушение»;

имеют право требовать от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество, а также проверить документы.

Поправки в закон «О полиции» были внесены кабмином России в Госдуме в мае 2020 года. Во втором чтении из документа был изъят ряд резонансных положений.

Среди них — применение огнестрельного оружия при попытке задерживаемого совершить действия, расцениваемые как угроза нападения. Кроме того, исключили нормы о том, что полицейские не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении, если они осуществлялись обоснованно, а также о том, что полицейский «не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства», если вскрытие проводилось на законных основаниях.

В июне 2020 года ведомственная газета МВД «Щит и меч» опубликовала статью, в которой объяснялось, почему расширение прав полицейских необходимо, а в качестве аргументов приводились ссылки на несуществующие американские законы.