Газета МВД обосновала расширение полномочий полицейских. Сославшись на несуществующие законы США

Ведомственная газета МВД «Щит и меч» опубликовала статью под названием «Требования диктует жизнь» на сайте «МВД медиа». В статье объясняется, почему расширение прав полицейских необходимо, а в качестве аргументов приводятся ссылки на несуществующие американские законы. Внимание на это обратила «Медиазона».

В материале говорится, что «норма не может быть вечной», а для обоснования этого утверждения приводятся английские средневековые законы и «документы, принятые несколько веков назад, которые сегодня вызывают лишь улыбку». Как уточняют авторы материала, от британцев «стараются не отставать и США».

В качестве одного из примеров приводится закон штата Огайо, якобы запрещающий «смотреть на портрет президента, если вы слепой». Однако на английском языке нет упоминаний подобной правовой нормы, а на русском она встречается на сайте «Астрахань ФМ» в подборке под названием «Эксперты назвали самые необычные законы стран мира» (без указания источника).

Другой пример закона, «вызывающего улыбку», в публикации «Щита и меча» — из штата Арканзас. «В Арканзасе до сих пор существует закон, который был написан в 1800-х годах. В нем говорится, что муж имеет право бить жену, но только один раз в месяц», — говорится в материале. Впрочем, подобного закона не существует, а как отмечает журнал Arkansas Law Notes, под такой правовой нормой, «принятой сотни лет назад», подразумевается не закон, а судебное решение.

«Гораздо полезнее выслушать тех, кто не только разбирается в правоохранительной тематике, но и непосредственно участвует в деятельности полиции», — отмечается в материале ведомственной газеты МВД. Авторы также отмечают, что законопроект о расширении полномочий вызывает споры, однако в статье приводятся только комментарии экспертов, положительно оценивающих поправки в закон «О полиции».

В материале также говорится, что уровень доверия граждан к полиции находится «на достаточно высоком уровне, превышающем пятидесятипроцентную отметку». В то же время в 2018 году стало известно, что хоть уровень доверия и превышает 50%, он существенно упал по сравнению с предыдущим годом.

В мае правительство внесло в Госдуму поправки, расширяющие полномочия полицейских. Законопроект разрешает полиции вскрывать автомобили, применять оружие при задержании и оцеплять дома. Он также наделяет полицейских иммунитетом против уголовного преследования за действия, совершенные при исполнении.