За сутки в России выявили 32 136 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 32 136 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 466 меньше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве уменьшился с 3301 до 3134. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская и Воронежская области, Красноярский и Краснодарский края, Пермский край и Свердловская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 833 749. За сутки умерли 1184 человека, за все время — 282 462. Выздоровели 28 070 человек, за весь период — 8 530 476.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 263,5 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (48,4 млн), на втором — Индия (34,6 млн), на третьем — Бразилия (22,1 млн), на четвертом — Великобритания (10,3 млн).