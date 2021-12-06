За сутки в России выявили 32 136 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 32 136 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 466 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 3301 до 3134. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская и Воронежская области, Красноярский и Краснодарский края, Пермский край и Свердловская область.