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В Израиле арестовали недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:45

У экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова арестовали сразу два дома в Израиле, оцениваемые в 3 млн долларов. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, особняки площадью 534 квадратных метров и 621 квадратных метров, расположенные в Тель-Авиве, были арестованы по иску БМ-банка, входящего в ВТБ.

Основанием для обращения послужили решения российских судов, которые установили, что структуры Исмаилова «Руслайн 2000» и Tropicano Finance BV, бравшие в 2012 году займы в банке, не вернули кредитору крупные суммы. На сегодняшний день долг бизнесмена составляет 13,5 млрд рублей и 168,8 млн долларов.

Исмаилов также был обвинен ГУ МВД по Московской области в преднамеренном банкротстве (статья 196 УК РФ). Он переписал все свои активы на родственников и доверенных лиц, опасаясь взысканий.

2 октября экс-владельца Черкизовского рынка задержали в Черногории на основании ордера, выданного Россией. Однако спустя три недели власти страны предоставили бизнесмену политическое убежище.

В 2017 году бизнесмену заочно предъявили обвинение в двойном убийстве предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева, а также в незаконном обороте оружия. В 2018 году Исмаилова обвинили в похищении певца Авраама Руссо, которого он продюсировал в 2004 году. В России ему грозит пожизненный срок.

6 февраля 2020 года его брата Рафика Исмаилова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве и незаконном обороте оружия. Весной 2018 года исполнителя организованного убийства Мехмана Керимова приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

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