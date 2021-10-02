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В Черногории задержали экс-владельца Черкизовского рынка

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:40

В Черногории задержали бывшего владельца и директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова на основании ордера, выданного Россией. Об этом сообщает местное издание Vijesti.

В российском посольстве в Подгорице «Интерфаксу» заявили, что они не получали официальной информации о задержании. Местные СМИ утверждают, что об этом им сообщили в полиции.

Представитель СК России Светлана Петренко отметила, что на данный момент следствие также ожидает документальное подтверждение о задержании Исмаилова.

В 2016 году бизнесмену заочно предъявили обвинение в двойном убийстве предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева, а также в незаконном обороте оружия. В 2018 году Исмаилова обвинили в похищении певца Авраама Руссо, которого он продюсировал в 2004 году. В России ему грозит пожизненный срок.

6 февраля 2020 года его брата Рафика Исмаилова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве и незаконном обороте оружия. Весной 2018 года исполнителя организованного убийства Мехмана Керимова приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

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