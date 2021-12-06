Amazon выпустит документалку о полете Уилльяма Шатнера в космос

«Мое пребывание в космосе было самым невероятным опытом, который я когда‑либо мог себе представить. Этот спешел о моем путешествии дает впечатляющее представление об этом опыте, и я надеюсь, что он вдохновит мир увидеть, что мы должны отправиться в космос, чтобы спасти Землю», — сказал Шатнер.

Amazon выпустит документальный спешел о полете актера Уилльяма Шатнера из «Звездного пути» в космос. Об этом сообщает Deadline.

Документалка под названием «Шатнер в космосе» будет длиться один час. Ее премьера намечена на 15 декабря в США, Канаде, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

90-летний актер совершил суборбитальный полет на корабле Джеффа Безоса New Shepard 13 октября. Он стал самым пожилым человеком в космосе. Всего полет длился около 11 минут, за две минуты корабль достиг линии Кармана — высоты в 100 километров, которая считается Международной авиационной федерацией границей между атмосферой Земли и космосом. Члены экипажа в течение четырех минут находились в невесомости, а затем успешно вернулись на Землю, где их уже ожидал Безос.