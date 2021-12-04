Антон Долин отреагировал на новости о том, что его послал Ридли Скотт

Антон Долин обратился в фейсбуке к СМИ, которые написали новость о фрагменте из интервью c Ридли Скоттом. В нем режиссер послал критика, потому что ему не понравился вопрос о реализме «Последней дуэли».

«Позволю себе сделать предположение: единственная причина того, что эта „новость“ была так позорно раздута, — повальная радость тысяч людей от того, что кто‑то (причем очень знаменитый) поставил на место „этого Долина“», — прокомментировал ситуацию критик.

Долин также обратился к некоторым из изданий, которые осветили отрывок из передачи «Радио Долин». «Дорогие Коммерсантъ, Афиша-дейли, Газета.ру — вас для меня больше не существует. Ну ладно нетрезвые артисты плохих российских блокбастеров, но вы-то типа профессионалы, м?», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

После этого Долин рассказал, в каких обстоятельствах проходило интервью со Скоттом. Звонок с режиссером Долину организовали «друзья из Disney», но из‑за плохого интернета в гостинице и плотного графика (в это время шел «Кинотавр») критик не успел подготовиться — интервью началось на час раньше запланированного, а ему сообщили об этом за пять минут до начала.

Долин рассчитывал на пять минут разговора со Скоттом, но получилось вдвое больше. «Вопросы иссякли, и сходу я спросил о реалистичности нового фильма в сравнении с предыдущими. Скотт, кажется, обиделся. Будь ситуация чуть другой, я был бы осторожнее и деликатнее. Но вышло, как вышло», — рассказал журналист и отметил, что «оба свели это [ругательства] на шутку» и остались в хороших отношениях.