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Антон Долин отреагировал на новости о том, что его послал Ридли Скотт

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:15

Антон Долин обратился в фейсбуке к СМИ, которые написали новость о фрагменте из интервью c Ридли Скоттом. В нем режиссер послал критика, потому что ему не понравился вопрос о реализме «Последней дуэли».

«Позволю себе сделать предположение: единственная причина того, что эта „новость“ была так позорно раздута, — повальная радость тысяч людей от того, что кто‑то (причем очень знаменитый) поставил на место „этого Долина“», — прокомментировал ситуацию критик.

Долин также обратился к некоторым из изданий, которые осветили отрывок из передачи «Радио Долин». «Дорогие Коммерсантъ, Афиша-дейли, Газета.ру — вас для меня больше не существует. Ну ладно нетрезвые артисты плохих российских блокбастеров, но вы-то типа профессионалы, м?», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

После этого Долин рассказал, в каких обстоятельствах проходило интервью со Скоттом. Звонок с режиссером Долину организовали «друзья из Disney», но из‑за плохого интернета в гостинице и плотного графика (в это время шел «Кинотавр») критик не успел подготовиться — интервью началось на час раньше запланированного, а ему сообщили об этом за пять минут до начала.

Долин рассчитывал на пять минут разговора со Скоттом, но получилось вдвое больше. «Вопросы иссякли, и сходу я спросил о реалистичности нового фильма в сравнении с предыдущими. Скотт, кажется, обиделся. Будь ситуация чуть другой, я был бы осторожнее и деликатнее. Но вышло, как вышло», — рассказал журналист и отметил, что «оба свели это [ругательства] на шутку» и остались в хороших отношениях.

Никакой воображаемой многими подоплеки у инцидента не было. И Скотт не послал «Антона Долина», он послал анонимного для него интервьюера — одного в ряду десятков других. Он не знал и не знает, что в своей стране я критик.
Антон Долин
Кинокритик

Полное интервью, но без ругательств Скотта, выпустили на «Медузе»* 1 ноября, в преддверии выхода «Последнего рыцаря». Во время подготовки к выпуску «Радио Долин» «всплыла видеозапись интервью», фрагмент из которого решили вставить «как особо выразительный», поделился Долин.

* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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