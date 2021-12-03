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Ридли Скотт обругал Антона Долина. Тот назвал «Последнюю дуэль» самым реалистичным кино у режиссера

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:47

Последнее видео на авторском ютьюб-канале Антон Долин посвятил Ридли Скотту и разбору его фильмов, в том числе «Дому Gucci» и «Последней дуэли». В центре нового выпуска «Радио Долин» кинокритик поставил вопрос, насколько правдивы с точки зрения истории картины режиссера.

На протяжении всего выпуска Долин и приглашенные гости пытались выяснить, кем себя преподносит Скотт через свои ленты — «фантастом», «историком» или «нашим современником». В самом конце видео появляется вставка из интервью кинокритика и режиссера, в котором они обсуждают «Последнюю дуэль» с Беном Аффлеком и Мэттом Деймоном.

«Последняя дуэль» показывает события, которые предшествуют рыцарскому поединку, глазами трех участников конфликта. Картина основана на реальных событиях XIV века, поэтому действие в ней происходит в Средневековье.

Долин говорит, что «Последняя дуэль» — самый реалистичный фильм в карьере постановщика, и сравнивает его с «Царством небесным» и «Робином Гудом» (их тоже снял режиссер). Скотт отвечает: «Пошел на ***, пошел на ***. Спасибо большое [за вопрос], но пошел на ***». В субтитрах под видео перевод цензурный: «Вы не правы, сэр. Я с вами решительно не согласен».

Если включить видео, начнет проигрываться нужный момент — мы поставили таймкод

На короткий фрагмент обратили внимание в соцсетях. Некоторые не понимали, почему Скотт так резко отреагировал на мнение Долина, но нашлись и сторонники режиссера. В твиттере объяснили, что своими словами Долин назвал предыдущие фильмы постановщика «мягко говоря не очень, а вот этот [„Последняя дуэль“] норм».

Действительно немало юзеров поддержали Скотта, в том числе и потому, что в последнее время Долин сам становится объектом критики в сети. Но есть и те, кто посчитал оскорбление режиссера грубостью и проявлением эмоций, а кинокритик в своей речи был прав.

Пользователь с ником Lord Commander отмечает, что, несмотря на всю его любовь к «Царству небесному» и «Робину Гуду», это «максимально романтизированные фильмы про рыцарство», в то время как «Последняя дуэль» по-настоящему реалистична — «про грязь, дерьмо и ****** [жестокость] Средневековья».

После того, как Скотт обругал Долина, критик извинился. В конце выпуска он отметил хорошие стороны другого недавнего фильма режиссера — «Дом Gucci» — и призвал пересмотреть другие картины Скотта, чтобы понять его «феномен».

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