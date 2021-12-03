Ридли Скотт обругал Антона Долина. Тот назвал «Последнюю дуэль» самым реалистичным кино у режиссера

Последнее видео на авторском ютьюб-канале Антон Долин посвятил Ридли Скотту и разбору его фильмов, в том числе «Дому Gucci» и «Последней дуэли». В центре нового выпуска «Радио Долин» кинокритик поставил вопрос, насколько правдивы с точки зрения истории картины режиссера.

На протяжении всего выпуска Долин и приглашенные гости пытались выяснить, кем себя преподносит Скотт через свои ленты — «фантастом», «историком» или «нашим современником». В самом конце видео появляется вставка из интервью кинокритика и режиссера, в котором они обсуждают «Последнюю дуэль» с Беном Аффлеком и Мэттом Деймоном.

«Последняя дуэль» показывает события, которые предшествуют рыцарскому поединку, глазами трех участников конфликта. Картина основана на реальных событиях XIV века, поэтому действие в ней происходит в Средневековье.

Долин говорит, что «Последняя дуэль» — самый реалистичный фильм в карьере постановщика, и сравнивает его с «Царством небесным» и «Робином Гудом» (их тоже снял режиссер). Скотт отвечает: «Пошел на ***, пошел на ***. Спасибо большое [за вопрос], но пошел на ***». В субтитрах под видео перевод цензурный: «Вы не правы, сэр. Я с вами решительно не согласен».