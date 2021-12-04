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СМИ: у сотрудников Госдепа США взломали iPhone с помощью шпионской программы от NSO Group

Виктория Шанина
Сегодня в 7:40

Смартфоны iPhone как минимум девяти сотрудников Госдепартамента США подверглись хакерским атакам за последние несколько месяцев. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, «знакомых с этим вопросом».

Все телефоны были взломаны одним программным обеспечением — Pegasus, разработанной израильской компанией NSO Group. Как отмечает издание, это самый крупный из известных взломов устройств американских чиновников.

Двое из источников заявили, что взломы коснулись политиков живущих в Уганде, либо работающих с вопросами по этой восточноафриканской стране. Reuters обратилось к представителям посольства Уганды в Вашингтоне и представителям Apple, но они пока никак не прокомментировали ситуацию.

В NSO Group изданию заявили, что следов использования своих продуктов при взломе они не обнаружили. Однако компания пообещала провести внутреннее расследование.

«Если расследование покажет, что эти действия действительно были совершены с помощью инструментов NSO, мы прекратим сотрудничество с этим клиентом и предпримем действия в юридическом поле. Мы будем сотрудничать с любыми государственными органами и предоставлять всю информацию, которой будем располагать», — сказал Reuters представитель NSO Group.

Pegasus была разработана израильской компанией NSO Group и использовалась для слежки за преступниками и террористами. Однако, по данным СМИ, власти разных стран с помощью этого софта следили за политиками, правозащитниками и журналистами.

В сентябре 2021-го Apple заявила, что уязвимость, позволяющая программе взламывать iPhone, была устранена. В конце ноября компания подала в суд на NSO Group с целью пресечь распространение шпионского ПО.

Также в ноябре американское Министерство торговли внесло NSO Group в черный список организаций, которым запрещено вести бизнес с США. Причиной такого решения стал «интерес к национальной безопасности США».

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