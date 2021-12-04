СМИ: у сотрудников Госдепа США взломали iPhone с помощью шпионской программы от NSO Group

Смартфоны iPhone как минимум девяти сотрудников Госдепартамента США подверглись хакерским атакам за последние несколько месяцев. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, «знакомых с этим вопросом».

Все телефоны были взломаны одним программным обеспечением — Pegasus, разработанной израильской компанией NSO Group. Как отмечает издание, это самый крупный из известных взломов устройств американских чиновников.

Двое из источников заявили, что взломы коснулись политиков живущих в Уганде, либо работающих с вопросами по этой восточноафриканской стране. Reuters обратилось к представителям посольства Уганды в Вашингтоне и представителям Apple, но они пока никак не прокомментировали ситуацию.

В NSO Group изданию заявили, что следов использования своих продуктов при взломе они не обнаружили. Однако компания пообещала провести внутреннее расследование.

«Если расследование покажет, что эти действия действительно были совершены с помощью инструментов NSO, мы прекратим сотрудничество с этим клиентом и предпримем действия в юридическом поле. Мы будем сотрудничать с любыми государственными органами и предоставлять всю информацию, которой будем располагать», — сказал Reuters представитель NSO Group.

Pegasus была разработана израильской компанией NSO Group и использовалась для слежки за преступниками и террористами. Однако, по данным СМИ, власти разных стран с помощью этого софта следили за политиками, правозащитниками и журналистами.

В сентябре 2021-го Apple заявила, что уязвимость, позволяющая программе взламывать iPhone, была устранена. В конце ноября компания подала в суд на NSO Group с целью пресечь распространение шпионского ПО.

Также в ноябре американское Министерство торговли внесло NSO Group в черный список организаций, которым запрещено вести бизнес с США. Причиной такого решения стал «интерес к национальной безопасности США».