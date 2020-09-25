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Уфимский рэпер Kurt92 выпустил альбом «Амбассадор хардкора». На фитах — Boulevard Depo и Saluki

Анастасия Цой
Сегодня в 21:27

Российский музыкант Kurt92 выпустил альбом «Амбассадор хардкора». В него вошли 18 треков, в которых «в равной степени раскрывается его любовь к рэпу и тяжелой музыке», рассказали «Афише Daily» представители артиста.

На фитах — Boulevard Depo, Saluki, Basic Boy, Wildways и другие. Послушать пластинку можно здесь. «В детстве я слушал Limp Bizkit и Deftones. С 15 лет играл хардкор и эмо-панк в группах. Я общался с хардкорщиками и металлистами, занимался организацией концертов, привозил рок-группы в Уфу. Я тогда не был знаком ни с кем из уфимских рэперов, а рэп писал в стол, и мои друзья говорили, что я чем‑то не тем занят», — рассказал Константин Шац (так зовут музыканта) в интервью Apple Music.

Ранее в этом году Kurt92 выпустил мини-релиз «Кошмар независимого исполнителя».

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