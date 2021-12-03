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Tesla распродала все свои детские квадроциклы Cyberquad за один день

Виктория Шанина
Сегодня в 15:07

Новый электрический квадроцикл Cyberquad для детей раскупили всего за день после того, как Tesla запустила продажи. Внимание на это обратила Lenta.ru.

Первая партия квадроциклов ушла за несколько часов. На следующий день продажи снова открылись, однако и в этот раз Cyberquad быстро раскупили.

«Распродано»
© shop.tesla.com

Квадроцикл вдохновлен дизайном Cybertruck. Он имеет полностью стальную раму, мягкое сиденье, регулируемую подвеску с задним дисковым тормозом и светодиодные фонари. Стоит такой транспорт 1900 долларов (около 140 тыс. рублей).

Работает Cyberquad от литийионного аккумулятора, как и электромобили Tesla. Длительность заряда батареи зависит от веса водителя, стиля езды и скорости. Квадроцикл способен набрать скорость до 16 километров в час. При желании ее можно ограничить до 8 километров в час, задний ход — со скоростью 8 километров в час.

Впервые выпуск Cyberquad был анонсирован еще в 2019 году, но версия для взрослых. Тогда основатель Tesla Илон Маск заявлял, что квадроцикл будет самым безопасным в мире, так как центр тяжести расположен очень низко, а значит, он не будет переворачиваться.

В сети появилась теория, что компания выпустила детский Cyberquad, чтобы подогреть интерес к старту продаж взрослых, и он появится позже. Один из пользователей твиттера заметил, что в рекламном ролике на сайте производителя можно увидеть двух детей и взрослого мужчину на таком же квадроцикле, но побольше.

Срочные новости. Скоро выйдет взрослый Cyberquad, подтверждено! На этом видео он стоит за Cyberquad для детей!
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