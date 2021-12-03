Tesla распродала все свои детские квадроциклы Cyberquad за один день

Первая партия квадроциклов ушла за несколько часов. На следующий день продажи снова открылись, однако и в этот раз Cyberquad быстро раскупили.

Новый электрический квадроцикл Cyberquad для детей раскупили всего за день после того, как Tesla запустила продажи. Внимание на это обратила Lenta.ru .

Квадроцикл вдохновлен дизайном Cybertruck. Он имеет полностью стальную раму, мягкое сиденье, регулируемую подвеску с задним дисковым тормозом и светодиодные фонари. Стоит такой транспорт 1900 долларов (около 140 тыс. рублей).

Работает Cyberquad от литийионного аккумулятора, как и электромобили Tesla. Длительность заряда батареи зависит от веса водителя, стиля езды и скорости. Квадроцикл способен набрать скорость до 16 километров в час. При желании ее можно ограничить до 8 километров в час, задний ход — со скоростью 8 километров в час.

Впервые выпуск Cyberquad был анонсирован еще в 2019 году, но версия для взрослых. Тогда основатель Tesla Илон Маск заявлял, что квадроцикл будет самым безопасным в мире, так как центр тяжести расположен очень низко, а значит, он не будет переворачиваться.

В сети появилась теория, что компания выпустила детский Cyberquad, чтобы подогреть интерес к старту продаж взрослых, и он появится позже. Один из пользователей твиттера заметил, что в рекламном ролике на сайте производителя можно увидеть двух детей и взрослого мужчину на таком же квадроцикле, но побольше.