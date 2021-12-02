Tesla запустила продажи детского электрического квадроцикла Cyberquad

В США Tesla открыла продажи электрического квадроцикла Cyberquad, предназначенного для детей от восьми лет. Об этом сообщается на сайте производителя.
Квадроцикл вдохновлен дизайном Cybertruck. Он имеет полностью стальную раму, мягкое сиденье, регулируемую подвеску с задним дисковым тормозом и светодиодными фарами.
Работает Cyberquad от литий-ионного аккумулятора с запасом хода на 24 километра. Длительность заряда батареи зависит от веса водителя, стиля езды и скорости. Квадроцикл способен набрать скорость до 16 километров в час. При желании ее можно ограничить до 8 километров в час, 16 километров в час и задний ход со скоростью 8 километров в час.
Покупка Cyberquad обойдется в 1900 долларов (около 140 тыс. рублей). Tesla отмечает, что поставки начнутся через две-четыре недели и не факт, что квадроциклы успеют доставить до рождественских праздников.