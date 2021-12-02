Tesla запустила продажи детского электрического квадроцикла Cyberquad

В США Tesla открыла продажи электрического квадроцикла Cyberquad, предназначенного для детей от восьми лет. Об этом сообщается на сайте производителя.

Квадроцикл вдохновлен дизайном Cybertruck. Он имеет полностью стальную раму, мягкое сиденье, регулируемую подвеску с задним дисковым тормозом и светодиодными фарами.