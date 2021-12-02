Крупнейший акционер VK продает свою долю компании «Газпрому»

Холдинг Алишера Усманова USM, который владеет большей частью компании VK (бывшая Mail.ru Group), продает свою долю дочерней компании «Газпрома» — группе СОГАЗ. Об этом сообщает «Коммерсант».

Через «Мегафон» USM владел 45% в компании «МФ Технологии», у которой, в свою очередь, 57,3% голосующих акций VK. СОГАЗ выкупил всю долю USM в «МФ Технологиях», сумма сделки не разглашается.

«Акционерное участие в VK во многом определило развитие и стало важной частью истории нашего холдинга. Наш подход — максимальная свобода действий для молодого и энергичного менеджмента, поэтому еще три года назад я и мои партнеры передали право голосовать нашими акциями VK ее руководству. Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя ее на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам», — сказал основатель холдинга Алишер Усманов.

В ноябре долю в «МФ Технологиях» приобрела другая «дочка» «Газпрома» — Газпромбанк. Сбербанк продал Газпромбанку 36% акций за 12,8 млрд рублей. Как отмечает «Коммерсант», исходя из этой оценки, доля VK, выкупленная СОГАЗом, могла стоить ему 16 млрд рублей.

Еще 10% «МФ Технологий» владеет Ростех. 9% напрямую принадлежали USM — этот пакет «находится в сделке с Газпромбанком», пояснили изданию в холдинге.