Журнал Elle перестанет продвигать изделия из меха в редакционных и рекламных материалах

Журнал Elle перестанет продвигать изделия из натурального меха — нововведение коснется всех 45 версий, выходящих в 60 странах. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Запрет распространится на редакционные и рекламные материалы в печатных журналах и на цифровых платформах. «Присутствие меха на наших страницах и в наших онлайн-медиа больше не соответствует ни нашим ценностям, ни ценностям наших читателей», — сообщила вице-президент и международный директор издания Валерия Бессоло Льопис.

«Мы вступили в новую эру. У поколения Z, которое моду и индустрию люкса рассматривает в качестве основной цели, высокие ожидания относительно экологии и этики», — добавила она.

Перемены уже коснулись 13 версий Elle. Еще 20 перестанут публиковать материалы, где упоминается или демонстрируется натуральный мех, с 1 января 2022 года. Оставшиеся перейдут на новую модель с 2023 года.

AFP отмечает, что Elle стал первым среди крупных фешен-журналов, предпринявших такой шаг. Ранее в 2021 году холдинг Kering, владеющий Balenciaga, Gucci, Bottega Veneta и другими люксовыми марками, сообщил об отказе от меха в своих коллекциях с 2022 года — исключение при этом составят Saint Laurent и Brioni, также принадлежащие конгломерату. В 2019 году от использования меха отказались в Prada.