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Компания Kering, владеющая брендами Gucci и Balenciaga, откажется от натурального меха в 2022 году

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:03

Французский холдинг Kering, владеющий Gucci и Balenciaga, объявил об отказе всех его брендов от использования натурального меха с начала 2022 года. Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор Kering Франсуа-Анри Пино.

Бренды Yves Saint Laurent и Brioni — единственные бренды, которые продолжают использовать в производстве мех животных. В изделиях новых осенних коллекций, которые бренды представят в 2022 году, не будет меха.

«На протяжении многих лет Kering стремился стать лидером в области устойчивого развития, руководствуясь концепцией роскоши, которая неотделима от высочайших экологических и социальных ценностей и стандартов», — заявил Пино.

Gucci отказался от меха в 2017 году. После него перестали его использовать Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen — без официальных заявлений. «Мир изменился вместе с нашими клиентами, и люкс, естественно, должен адаптироваться к этому», — заключил Пино.

Недавно Билли Айлиш заставила отказаться от меха в продукции компанию Oscar de la Renta. Это было условие, при котором певица согласилась выйти на бал Met Gala в платье американского модного бренда.

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