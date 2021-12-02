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Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19

Денис Ламехов
Сегодня в 19:50

Петербург вышел на плато по росту заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец, передает ТАСС.

«Вполне допускаю, что уровень, который мы видим сегодня, сохранится весь осенне-зимний сезон», — сказал он. Агентство уточняет, что за последние сутки в городе выявили 2623 случая заражения. Умерли 57 заболевших, выздоровели — 3106.

При этом Лисовец отметил, что в Петербурге снизились темпы первичной вакцинации. По его данным, две недели назад в сутки первый компонент прививки делали порядка 20 тыс. человек, за последнюю неделю — 17 тыс. человек. «Но и 17 тыс. — это замечательный показатель, который позволяет нам говорить, что уверенно и достаточно быстрыми темпами формируется необходимая иммунная прослойка», — добавил он. Лисовец также заявил, что показатель вакцинации от COVID-19 в городе остается выше среднего по стране.

В России за последние сутки выявили 33 389 случаев коронавируса — это на 552 больше, чем вчера. За 24 часа умер 1221 человек, выздоровели — 35 185.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 262,1 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (48,1 млн), на втором — Индия (34,6 млн), на третьем — Бразилия (22 млн), на четвертом — Великобритания (10,2 млн).

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