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В России выявили 33 389 новых случаев коронавируса

Виктория Шанина
Сегодня в 11:38

В России за последние сутки выявили 33 389 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 552 больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 2757 до 3805. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Краснодарский край, Самарская и Воронежская области, а также Красноярский край.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 703 107. За сутки умерли 1221 человек, за все время — 277 640. Выздоровели 35 185 пациентов, за весь период — 8 400 117.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 262,1 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (48,1 млн), на втором — Индия (34,6 млн), на третьем — Бразилия (22 млн), на четвертом — Великобритания (10,2 млн).

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