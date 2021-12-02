В России выявили 33 389 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 33 389 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 552 больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 2757 до 3805. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Краснодарский край, Самарская и Воронежская области, а также Красноярский край.