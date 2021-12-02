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Апелляционный суд США прекратил дело бывших акционеров ЮКОСа о взыскании с России 50 млрд долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 16:22

Апелляционный суд округа Колумбия в США прекратил дело бывших акционеров ЮКОСа, в рамках которого они пытались обязать Россию выплатить 50 млрд долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление суда.

«После рассмотрения ходатайства апеллянтов о прекращении дела по их согласию суд принял решение удовлетворить ходатайство, данное дело прекращено», — говорится в документе.

Речь идет о ходатайстве, которое экс-акционеры ЮКОСа подали 18 ноября 2021 года. В нем заявлялось, что стороны «договорились о прекращении дела, определив порядок оплаты расходов».

Дело ЮКОСа тянется уже почти два десятилетия. В 2014 году, после десяти лет рассмотрения, международный арбитраж обязал Россию выплатить более 50 млрд долларов компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum, связанным с бывшими акционерами ЮКОСа.

В 2016 году окружной суд Гааги встал на сторону Москвы, отменив это решение. В феврале 2020 года апелляционная инстанция отменила уже этот вердикт и вновь обязала Россию выплатить более 50 млрд долларов.

5 ноября 2021 года Верховный суд Нидерландов удовлетворил кассационную жалобу со стороны России, отменив решение апелляционного суда Гааги и постановив пересмотреть дело. Это стало одной из причин «добровольного отказа истцов-апеллянтов от апелляции» 18 ноября.

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