СМИ: в Австрии будут штрафовать до 7200 евро за отказ привиться от коронавируса

В феврале 2022 года в Австрии собираются ввести закон об обязательной вакцинации, за отказ от которой грозит штраф до 7200 евро (около 611 тыс. рублей). Об этом сообщает местная газета Die Presse со ссылкой на документ.

Действие закона будет распространяться на всех граждан, проживающих в стране. Исключением станут те, кто не может вакцинироваться по состоянию здоровью, беременные женщины и дети до 12 лет.

За отказ от вакцинации предусмотрен минимальный штраф 3600 евро (приблизительно 305 тыс. рублей) или арест на четыре месяца, если не оплатить его. Максимальный штраф 7200 евро грозит тем, кто дважды проигнорирует уведомление властей о необходимости сделать прививку.

Законопроект должны официально представить 6 декабря.

19 ноября правительство объявило о введении в Австрии общенационального локдауна с 22-го числа, который распространится на всех жителей страны, включая вакцинированных. Через 10 дней власти планируют оценить его результаты, ожидается, что локдаун продлится 20 дней.

21 ноября в стране прошли прошли массовые протесты против локдауна. Марш демонстрантов практически полностью остановил дорожное движение в центре столицы. Участники кричали «Свобода» и несли плакаты с осуждением политики властей.