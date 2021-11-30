Сериал «Чаки» продлили на второй сезон

Телеканал Syfy продлил сериал «Чаки» на второй сезон. Информация об этом появилась в официальном инстаграм-аккаунте шоу в преддверии финала первого сезона, который выйдет 30 ноября.

Сериал рассказывает историю о кукле-убийце, которую на ярмарке покупает подросток. Она оживает и, прежде чем мальчик отнесет ее домой, крадет кухонный нож со стола. Город начинает погружаться в хаус от серии убийств, которые разоблачают лицемерие и тайны местных жителей.

Премьера продолжения истории о Чаки состоится в 2022 году.