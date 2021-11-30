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Сериал «Чаки» продлили на второй сезон

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:57

Телеканал Syfy продлил сериал «Чаки» на второй сезон. Информация об этом появилась в официальном инстаграм-аккаунте шоу в преддверии финала первого сезона, который выйдет 30 ноября.

Сериал рассказывает историю о кукле-убийце, которую на ярмарке покупает подросток. Она оживает и, прежде чем мальчик отнесет ее домой, крадет кухонный нож со стола. Город начинает погружаться в хаус от серии убийств, которые разоблачают лицемерие и тайны местных жителей.

Премьера продолжения истории о Чаки состоится в 2022 году.

В сериале сыграли Закари Артур («5-я волна»), Тео Брионес («Шепот»), Аливия Элин Линд («Молодые и дерзкие») и Бьергвин Арнарсон («Ученик экзорциста»).

Также к своим ролям вернулись актеры, известные зрителям по другим частям франшизы «Детские игры». Алекс Винсент сыграл Энди из первого фильма, Кристина Элис исполнила роль приемной сестры Энди, Фиона Дуриф — Нику Пирс, а Дженнифер Тилли вернулась в качестве невесты Чаки.

Продюсером и сценаристом выступил создатель франшизы Дон Манчини.

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