Вышел первый тизер хоррор-сериала «Чаки»

Вышел первый тизер хоррор-сериала про куклу-убийцу Чаки из франшизы «Детские игры». Премьера шоу состоится 12 октября, а события перезапуска 2019 года в сериале учитываться не будут.

В тизере показали, как подросток одного маленького городка покупает на ярмарке старую куклу Чаки. Она оживает и, прежде чем мальчик отнесет ее домой, крадет кухонный нож со стола. На кадрах также видно, как Чаки на кого‑то нападает, а в конце звучит его жуткий смех, озвученный тем же Брэдом Дурифом из культовых фильмов.