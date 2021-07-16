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Вышел первый тизер хоррор-сериала «Чаки»

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:52

Вышел первый тизер хоррор-сериала про куклу-убийцу Чаки из франшизы «Детские игры». Премьера шоу состоится 12 октября, а события перезапуска 2019 года в сериале учитываться не будут.

В тизере показали, как подросток одного маленького городка покупает на ярмарке старую куклу Чаки. Она оживает и, прежде чем мальчик отнесет ее домой, крадет кухонный нож со стола. На кадрах также видно, как Чаки на кого‑то нападает, а в конце звучит его жуткий смех, озвученный тем же Брэдом Дурифом из культовых фильмов.

В сериале сыграли Закари Артур («5-я волна»), Тео Брионес («Шепот»), Аливия Элин Линд («Молодые и дерзкие») и Бьоргвин Арнарсон («Ученик экзорциста»).

Также к своим ролям вернулись актеры, известные зрителям по другим частям франшизы. Алекс Винсент сыграл Энди из первого фильма, Кристин Элиз исполнила роль приемной сестры Энди, Фиона Дуриф — Нику Пирс, а Дженнифер Тилли вернулась в качестве невесты Чаки.

Продюсером и сценаристом выступил создатель франшизы Дон Манчини. Он рассказал, что главный герой шоу — четырнадцатилетний мальчик-гей, который подвергся издевательствам и «в каком‑то смысле потерялся» после недавней смерти матери. Это первый раз когда в «Детских играх» появился представитель ЛГБТК+ сообщества.

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