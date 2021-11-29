Reuters: власти китайского региона планируют следить за журналистами и иностранными студентами

Документ появился на китайском портале госзакупок еще 29 июля. Согласно приведенному агентством описанию, власти Хэнаня хотят получить ПО, которое сможет создавать индивидуальные профили с данными о прибывающих в регион «подозрительных людях». Для этого планируется задействовать 3000 камер видеонаблюдения, подключенных к местным и национальным базам данных.

Власти китайской провинции Хэнань, третьей по величине в стране, разместили тендер на создание системы искусственного интеллекта, которая поможет следить за людьми, попавшими в категорию «подозрительных». Помимо прочих в эту группу вошли журналисты и иностранные студенты, сообщает Reuters .

Требования предполагают, что система сможет распознавать лица в масках и очках. В ней должна быть доступна функция поиска людей по фотографиям или фильтрам с особенностями внешности.

Информацией ИИ смогут распоряжаться силы правопорядка в регионе — всего около 2000 человек. Правоохранителей приведут в готовность, если система даст предупреждение об определенном действии со стороны человека, представляющего интерес. «Это произойдет, если журналист заселяется в отель, покупает билет или пересекает границу региона», — объясняет агентство. Всех представителей профессии разделят на три разные группы в зависимости от потенциального риска: зеленую, желтую и красную. Reuters не уточняет, о каком риске идет речь и каковы критерии отбора.

Студентов из‑за рубежа также планируют отслеживать по геолокации телефона и бронированиям гостиниц, пишет издание. Особенное внимание на них будут обращать в важные для страны даты.

Под подозрение также попадут «женщины из соседних стран, живущие на территории нелегально». Неизвестно, почему именно перечисленные группы названы вызывающими интерес. Не уточняется и полный список категорий людей, за которыми планируют установить наблюдение. При этом, по данным Reuters, для других групп также планируют ввести систему ранних предупреждений.

В материале сообщается, что 17 сентября контракт на 5 млн юаней (780 тыс. долларов) был подписан с китайской компанией Neusoft. Reuters утверждает, что подрядчику было необходимо создать систему за два месяца. Издание не смогло установить, введена ли она в действие. Neusoft, власти Хэнаня, Министерство общественной безопасности и МИД страны не ответили на запросы авторов материала.

Доступ к документу был закрыт в понедельник, 29 ноября, сообщает агентство.