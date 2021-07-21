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В центральной части Китая выпала годовая норма осадков. Жертвами наводнения стали 25 человек

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:45

В центральном Китае из‑за сильных ливней затопило большую часть провинции Хэнань. В ее административном центре Чжэнчжоу жертвами стихии стали минимум 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести, сообщили в провинциальном департаменте водного хозяйства, передает РИА «Новости».

С 17 по 20 июля в Чжэнчжоу выпало 617,1 миллиметра осадков, что соответствует среднему показателю за год — 640,8 миллиметра. Такое количество выпавших за трое суток осадков бывает «только один раз в тысячу лет», пишут местные СМИ со ссылкой на метеорологов.

Из‑за проливных дождей администрация города приостановила движение поездов, закрыла многие автомагистрали, также отменяются и задерживаются авиарейсы.

20 июля затопило пятую линию метро в Чжэнчжоу. В соцсетях появились видео с затопленными платформами и вагонами, где пассажиры стоят по грудь в мутной воде. Из подземки спасли около 500 человек, люди выбирались из вагонов и шли вдоль путей по затопленным тоннелям.

«Наводнения убили не менее 12 человек в метро Чжэнчжоу, Китай»

Сильный ливень поднял уровень нескольких рек, что привело к разрушению плотины на водохранилище Гоцзяцзю. Власти опасаются, что строение может рухнуть.

В Чжэнчжоу проживает больше 12 млн человек, из них эвакуированы около 100 тыс. Спасатели усиливают противопаводковые меры и помогают пострадавшим. Синоптики предупредили, что непогода продлится еще как минимум сутки.

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