В центральной части Китая выпала годовая норма осадков. Жертвами наводнения стали 25 человек

В центральном Китае из‑за сильных ливней затопило большую часть провинции Хэнань. В ее административном центре Чжэнчжоу жертвами стихии стали минимум 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести, сообщили в провинциальном департаменте водного хозяйства, передает РИА «Новости».

С 17 по 20 июля в Чжэнчжоу выпало 617,1 миллиметра осадков, что соответствует среднему показателю за год — 640,8 миллиметра. Такое количество выпавших за трое суток осадков бывает «только один раз в тысячу лет», пишут местные СМИ со ссылкой на метеорологов.