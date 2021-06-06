Поисковик Microsoft цензурировал фото с протестующим на площади Тяньаньмэнь

Поисковик Bing компании Microsoft перестал отображать в поисковой выдаче фотографию с мирным протестующим, который преградил путь танкам на пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на саму компанию.

Пользователи обратили внимание на цензурирование 4 июня. Как сообщает Vice, при запросе «tank man» фотография не отображалась у пользователей США, Франции и Швейцарии. Reuters говорит о такой же ситуации в Великобритании, Сингапуре и Гонконге.

В Microsoft проблему объяснили «случайной человеческой ошибкой», через некоторое время ее удалось устранить. Как долго фотография не показывалась в поисковой выдаче, не уточняется.

Microsoft Bing работает в Китае и соблюдает местные законы о цензуре. В КНР обсуждение событий на площади Тяньаньмэнь и фотография с протестующим перед танками подвергаются цензурированию. В Гонконге второй год подряд были отменены акции в память о протестах 1989 года.

С 15 апреля по 4 июня 1989 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошла серия митингов под лозунгами реформ и демократизации. Основными участниками акций выступили студенты. Знаменитый снимок был сделан репортером Associated Press Джеффом Уайднером 5 мая. На нем запечатлен безоружный протестующий, который несколько часов в одиночку сдерживал колонну военной техники. 4 июня политическое руководство Китая решило подавить волнения с применением огнестрельного оружия и бронетехники. Оценки погибших варьируются — от 241 (по официальным данным) до нескольких тысяч.