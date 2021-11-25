Центр Вознесенского запускает серию авторских экскурсий по выставке «Игра в города»

В рамках параллельной программы к выставке «Игра в города» Центр Вознесенского запускает авторские экскурсии по экспозиции и Казанскому вокзалу с выходом на смотровую площадку. Об этом «Афише Daily» рассказали представители центра.

Организаторы экскурсии расскажут историю постановки рок-оперы «Юнона и Авось», покажут экспозицию Ирины Кориной и исторический зал ожидания «Комфорт», а также проводят на смотровую площадку вокзала, откуда открывается вид на всю Москву, и к часам главной башни.

Выставка «Игра в города» от Центра Вознесенского открылась 27 октября в историческом зале ожидания Казанского вокзала «Комфорт». Она посвящена 40-летнему юбилею спектакля «Юнона и Авось».

В основу экспозиции поп-ап-музея вошла история создания спектакля, рассказанная через эпизоды из жизни шести авторов. Среди них поэт Андрей Вознесенский, композитор Алексей Рыбников, режиссер Марк Захаров, художник Олег Шейнцис, балетмейстер Владимир Васильев и актер Николай Караченцов.

Каждой истории посвящен отдельный эпизод инсталляции, созданной художницей Ириной Кориной. Единое повествование рассказывает о том, как «Юнона и Авось» стала легендарной постановкой с международной славой, и помещает ее в культурный контекст эпохи застоя. Куратор выставки — Вячеслав Шмыров.

Для Центра Вознесенского обращение к знаменитой рок-опере не только дань уважения постановке «Ленкома» и поэме Андрея Вознесенского, но и попытка рассказать о «Юноне и Авось» как о произведении, преодолевшем границы искусств, жанров, государств, идеологий.

Постановка смогла объединить разных людей и разные континенты, а место проведения — зал ожидания Казанского вокзала — выступает здесь метафорой пересечения творческих замыслов и судеб.