Центр Вознесенского откроет выставку на Казанском вокзале в честь 40-летия спектакля «Юнона и Авось»

27 октября в историческом зале ожидания Казанского вокзала «Комфорт» откроется выставка «Игра в города», посвященная 40-летнему юбилею спектакля «Юнона и Авось». Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба Центра Вознесенского.

В основу экспозиции поп-ап-музея вошла история создания спектакля, рассказанная через эпизоды из жизни шести авторов. Среди них поэт Андрей Вознесенский, композитор Алексей Рыбников, режиссер Марк Захаров, художник Олег Шейнцис, балетмейстер Владимир Васильев и актер Николай Караченцов.

Каждой истории будет посвящен отдельный эпизод инсталляции, созданной художницей Ириной Кориной. Единое повествование рассказывает о том, как «Юнона и Авось» стала легендарной постановкой с международной славой, и помещает ее в культурный контекст эпохи застоя. Куратор выставки — Вячеслав Шмыров.

Для Центра Вознесенского обращение к знаменитой рок-опере не только дань уважения постановке «Ленкома» и поэме Андрея Вознесенского, но и попытка рассказать о «Юноне и Авось» как о произведении, преодолевшем границы искусств, жанров, государств, идеологий.

Постановка смогла объединить разных людей и разные континенты, а место проведения — зал ожидания Казанского вокзала — выступает здесь метафорой пересечения творческих замыслов и судеб.

«Мы создаем проект музея „Юноны и Авось“: меняем местонахождение спектакля, его смысловое положение, рассматриваем этот проект как часть истории страны. Вспоминаем контекст возникновения, конец 70-х и 80-е, и думаем о нем как о наследии, как о части музейной коллекции. Сама форма экспонирования на выставке „Игра в города“ носит макетно-декорационный характер. Этот музей пока представляет из себя модель, эскиз», — сказала Ирина Корина.

Вячеслав Шмыров добавил: «История создания „Юноны и Авось“ — поэмы, пластинки, спектакля — история о преодолении „железного занавеса“. Феномен за закрытыми дверьми. Спектакль мечты, который парадоксально питали православные песнопения и русский рок, стихотворные и сценографические эксперименты и игра на полной отдаче сил национальной актерской школы».

Выставку можно будет посетить с 27 октября по 15 декабря 2021 года.