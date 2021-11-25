В России выявили 33 796 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 33 796 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 238 больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 2533 до 3349. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Краснодарский край, Воронежская, Свердловская и Нижегородская области.