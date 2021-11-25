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В России выявили 33 796 новых случаев коронавируса

Семён Гудошников
Сегодня в 11:35

В России за последние сутки выявили 33 796 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 238 больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 2533 до 3349. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Краснодарский край, Воронежская, Свердловская и Нижегородская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 468 189. За сутки умерли 1238 человек, за все время — 269 057. Выздоровели 38 450 пациентов, за весь период — 8 164 826.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 258,1 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (47,5 млн), на втором — Индия (34,5 млн), на третьем — Бразилия (22 млн), на четвертом — Великобритания (9,9 млн).

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