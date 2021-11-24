В России выявили 33 558 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 33 558 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 438 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 2749 до 2533. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Петербург, Самарская область, Краснодарский край, Нижегородская, Воронежская и Свердловская области.