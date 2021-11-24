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В России выявили 33 558 новых случаев COVID-19

Семён Гудошников
Сегодня в 11:51

В России за последние сутки выявили 33 558 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 438 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 2749 до 2533. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Петербург, Самарская область, Краснодарский край, Нижегородская, Воронежская и Свердловская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 434 393. За сутки умерли 1240 человек, за все время — 267 819. Выздоровели 36 682 пациента, за весь период — 8 126 376.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 257,4 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (47,4 млн), на втором — Индия (34,5 млн), на третьем — Бразилия (22 млн), на четвертом — Великобритания (9,8 млн).

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