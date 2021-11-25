Первая «Матрица» выйдет в повторный прокат в России

9 декабря первая часть научно-фантастического боевика «Матрица» выйдет в России в повторный прокат. Список кинотеатров, в которых будут показывать фильм, должны уточнить позже, пишет DTF.

Первая «Матрица» — единственная картина серии, которую не показывали до этого в формате IMAX. Лента вышла на экраны в 1999 году.

16 декабря в России стартует прокат четвертой части франшизы — «Матрица: Воскрешение». В Северной Америке фильм появится позже, 22 декабря, одновременно в кинотеатрах и на HBO Max.

Четвертую «Матрицу» написала и поставила Лана Вачовски. Ее сестра Лилли на момент съемок была занята в другом проекте. Оператором выступил двукратный лауреат «Оскара» Джон Толл.

Помимо Ривза, Мосс, Харриса и Абдул-Матина II, в картине появятся Джада Пинкетт Смит (Ниобе), Дэниел Бернхардт (агент Джонсон) и Ламбер Вильсон (Меровинген). Известно, что Хьюго Уивинг (агент Смит) и Лоренс Фишберн (Морфеус) не вернутся к своим ролям. Среди новичков — Кристина Риччи и Джонатан Грофф.