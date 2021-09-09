Вышел трейлер четвертой «Матрицы»

Студия Warner Bros. опубликовала трейлер фильма Ланы Вачовски «Матрица: Воскрешение». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Ролик, как и описывали ранее журналисты, начинается с разговора психотерапевта (Нил Патрик Харрис) с пациентом по имени Томас (Киану Ривз). Герой жалуется врачу на странные сны, после чего становится понятно, что он снова заперт в компьютерной симуляции.

В одном из кадров Томас (или Нео) пересекается с Тринити (Кэрри-Энн Мосс), но она не узнает его. В трейлере также появляются знакомые красные и синие таблетки, человек, похожий на молодого Морфеуса (Яхья Абдул-Матин II), и обновленная версия агентов Смитов. Все это сопровождается акробатическими трюками, прыжками, драками и перестрелками.