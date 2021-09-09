Вышел трейлер четвертой «Матрицы»

Студия Warner Bros. опубликовала трейлер фильма Ланы Вачовски «Матрица: Воскрешение». Посмотреть его можно на ютьюбе.
Ролик, как и описывали ранее журналисты, начинается с разговора психотерапевта (Нил Патрик Харрис) с пациентом по имени Томас (Киану Ривз). Герой жалуется врачу на странные сны, после чего становится понятно, что он снова заперт в компьютерной симуляции.
В одном из кадров Томас (или Нео) пересекается с Тринити (Кэрри-Энн Мосс), но она не узнает его. В трейлере также появляются знакомые красные и синие таблетки, человек, похожий на молодого Морфеуса (Яхья Абдул-Матин II), и обновленная версия агентов Смитов. Все это сопровождается акробатическими трюками, прыжками, драками и перестрелками.
Четвертую «Матрицу» написала и поставила Лана Вачовски. Ее сестра Лилли на момент съемок была занята в другом проекте. За камеру встал двукратный лауреат «Оскара» Джон Толл.
Помимо Ривза, Мосс, Харриса и Абдул-Матина II, в картине появятся Джада Пинкетт Смит (Ниобе), Дэниел Бернхардт (агент Джонсон) и Ламбер Вильсон (Меровинген). Известно, что Хьюго Уивинг (агент Смит) и Лоренс Фишберн (Морфеус) не вернутся к своим ролям. Среди новичков — Кристина Риччи и Джонатан Грофф.