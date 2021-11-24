Путин предложил дополнить «Пушкинскую карту» возможностью покупки билетов на сеансы российского кино

Владимир Путин предложил дополнить программу «Пушкинская карта» возможностью покупки билетов на сеансы российского кино. Об этом сообщает «Интерфакс».

Президент заявил, что пока в программу заложено больше средств, чем осваивается. Путин предложил использовать образовавшийся профицит, дав возможность приобретения билетов на художественные и документальные фильмы отечественного производства. Однако речь должна идти только о российских картинах, добавил он.

Глава государства заметил, что Минкульт и Союз кинематографистов обращаются с просьбами материальной поддержки, а это станет дополнительным ресурсом, тем более что в бюджет эти средства уже заложены.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в прошлом году сфера культуры была включена в перечень пострадавших отраслей. Кинотеатры получали помощь от государства — расширение «Пушкинской карты» сможет оказать им дополнительную поддержку.

«Пушкинская карта» начала работать с 1 сентября 2021 года. Использовать ее могут люди от 14 до 22 лет — с ее помощью можно покупать билеты в музеи, театры, галереи, филармонии и консерватории. На первом этапе номинал карты составил 3000 рублей. Планируется, что далее карты будут пополнять на 5000 ежегодно, в конце года неиспользованная сумма сгорит. «Афиша Daily» подробно рассказывала об инициативе.