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Путин предложил дополнить «Пушкинскую карту» возможностью покупки билетов на сеансы российского кино

Денис Ламехов
Сегодня в 17:12

Владимир Путин предложил дополнить программу «Пушкинская карта» возможностью покупки билетов на сеансы российского кино. Об этом сообщает «Интерфакс».

Президент заявил, что пока в программу заложено больше средств, чем осваивается. Путин предложил использовать образовавшийся профицит, дав возможность приобретения билетов на художественные и документальные фильмы отечественного производства. Однако речь должна идти только о российских картинах, добавил он.

Глава государства заметил, что Минкульт и Союз кинематографистов обращаются с просьбами материальной поддержки, а это станет дополнительным ресурсом, тем более что в бюджет эти средства уже заложены.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в прошлом году сфера культуры была включена в перечень пострадавших отраслей. Кинотеатры получали помощь от государства — расширение «Пушкинской карты» сможет оказать им дополнительную поддержку.

«Пушкинская карта» начала работать с 1 сентября 2021 года. Использовать ее могут люди от 14 до 22 лет — с ее помощью можно покупать билеты в музеи, театры, галереи, филармонии и консерватории. На первом этапе номинал карты составил 3000 рублей. Планируется, что далее карты будут пополнять на 5000 ежегодно, в конце года неиспользованная сумма сгорит. «Афиша Daily» подробно рассказывала об инициативе.

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