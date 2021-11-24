Из петербургского метро может исчезнуть вся реклама

Из метрополитена Петербурга могут убрать всю рекламу, поскольку она не приносит достаточного дохода и не пользуется большим спросом у пассажиров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу городского комитета по транспорту Кирилла Полякова.

По его словам, объем дохода от рекламы столь небольшой, что и сейчас «в плане финансово-хозяйственной деятельности это несущественная цифра». Поляков добавил, что и востребованность рекламы у пассажиров падает.

Окончательное решение об отказе от баннеров примет петербургский комитет по печати и взаимодействию со СМИ. Когда это произойдет, не уточняется.

Со следующего года стоимость проезда в метро Петербурга увеличится на 5 рублей — до 65 рублей за разовую поездку и до 45 при оплате «Подорожником». Это дороже, чем в Москве.