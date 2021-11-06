Глава Минздрава Мурашко: экспертиза «Спутника V» для детей близка к завершению

Экспертиза детской вакцины от коронавируса на основе «Спутника V» близка к завершению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко.

«Очень важно защитить маленьких детей. В ближайшее время ожидаем, что прививка будет доступна», — заявил глава ведомства.

В начале ноября разработчики «Спутника V» сообщили, что их препарат в перспективе может использоваться для вакцинации детей и подростков. В первом случае концентрацию уменьшат в 10 раз, во втором — в 5. «[Такая] доза будет эффективна и безопасна для детского населения», — сказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Сегодня, 6 ноября, Коста-Рика стала первой страной, где для детей с 5 до 11 лет ввели обязательную вакцинацию от COVID-19. Для этого будет использоваться прививка компании Pfizer.