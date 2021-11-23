Минздрав предложил разрешить Росздравнадзору блокировать сайты с поддельными медсправками до суда

Министерство здравоохранения России предложило дать Росздравнадзору право блокировать в досудебном порядке сайты, на которых продают поддельные медицинские документы. Об этом сообщил портал проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, Росздравнадзор может получить возможность закрывать доступ к страницам, где предлагают купить сертификаты о вакцинации и иные справки без соответствующих медицинских исследований или манипуляций.

Социальные сети не включаются в перечень подобных сервисов. Их модераторы должны самостоятельно удалять подобные сообщения.

Если законопроект будет одобрен, Росздравнадзор получит новые права уже в марте 2022 года. В данный момент решение о блокировке сайтов могут принимать Роскомнадзор, МВД, Роспотребнадзор, ФНС, Росалкогольрегулирование, Росмолодежь и Генпрокуратура.

Покупка поддельного сертификата о вакцинации влечет уголовную ответственность по части 3 статьи 327 УК. Максимальное наказание по ней — год лишения свободы.

С марта Роскомнадзор удалил более 4100 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса или сайтов, генерирующих фейковые QR-коды.