перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Кулачный бой официально признали в России видом спорта 18:54
Россия и Венгрия договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации 18:14
«Союзмультфильм» отреагировал на критику перезапуска «Ну, погоди!» 18:03
Минздрав предложил разрешить Росздравнадзору блокировать сайты с поддельными медсправками до суда 17:54
punkmovies/Instagram
Песню «Порнофильмов» «Нищих убивай!» признали экстремистской и запретили на территории России 17:28
«Фонтанка»: общепит и магазины в Петербурге могут получить отсрочку на введение QR-кодов 16:59
«Пытка для молодежи»: глава СК призвал отменить ЕГЭ и вернуть советскую систему образования 16:46
Альбом Адель «30» стал самым продаваемым в США за три дня после релиза 16:40
Lush не будет использовать Facebook и другие соцсети «до тех пор, пока они не станут безопаснее» 16:21
Суд взыскал с Первого канала миллион рублей по иску Юрия Лозы 16:01
gatesnotes.com
«Я вернулся к книгам, которые бы мне понравились в детстве»: 5 любимых книг Билла Гейтса в 2021 году 15:54
Новый гендиректор МХАТа сказал, что обнаружил в театре молельную комнату с мощами 15:19
Британская музыкальная премия Brit Awards станет гендерно-нейтральной 14:57
В Петербурге проезд в метро подорожает до 65 рублей — это дороже, чем в Москве 14:49
adele/Instagram
Spotify по просьбе Адель отключил случайное воспроизведение песен в альбомах 14:16
«Коммерсант»: на российском рынке острый дефицит iPhone 14:14
Laurence Griffiths/Getty Images
Футболиста Диего Марадону похоронили без сердца из‑за возможной кражи 13:31
Британское правительство обяжет устанавливать зарядки для электромобилей во всех новых зданиях 13:05
Суд продлил арест обвиняемого в госизмене основателя Group-IB Ильи Сачкова 12:01
Дуэйн Джонсон объявил дату выхода второго сезона сериала «Молодой Скала» 11:56
Отключить рекламу

Минздрав предложил разрешить Росздравнадзору блокировать сайты с поддельными медсправками до суда

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:54

Министерство здравоохранения России предложило дать Росздравнадзору право блокировать в досудебном порядке сайты, на которых продают поддельные медицинские документы. Об этом сообщил портал проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, Росздравнадзор может получить возможность закрывать доступ к страницам, где предлагают купить сертификаты о вакцинации и иные справки без соответствующих медицинских исследований или манипуляций.

Социальные сети не включаются в перечень подобных сервисов. Их модераторы должны самостоятельно удалять подобные сообщения.

Если законопроект будет одобрен, Росздравнадзор получит новые права уже в марте 2022 года. В данный момент решение о блокировке сайтов могут принимать Роскомнадзор, МВД, Роспотребнадзор, ФНС, Росалкогольрегулирование, Росмолодежь и Генпрокуратура.

Покупка поддельного сертификата о вакцинации влечет уголовную ответственность по части 3 статьи 327 УК. Максимальное наказание по ней — год лишения свободы.

С марта Роскомнадзор удалил более 4100 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса или сайтов, генерирующих фейковые QR-коды.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
драма
Последняя дуэль
Мэтт Деймон вызывает Адама Драйвера на поединок
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
Росздравнадзор
Минздрав РФ
Роскомнадзор
МВД
Генпрокуратура РФ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить