перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
hydra_laboratory/Instagram
В «Севкабель-порту» пройдут встречи с художницами Рафаэль Аквавивой и Робертиной Шебьянич 18:36
Расследование: сотни российских чиновников получили субсидии на жилье как нуждающиеся 18:14
США открыли границы для вакцинированных туристов из 33 стран 18:01
МВД: подростки участвовали в митингах из любопытства 17:46
Эстонский сервис такси Bolt перестал работать в России 17:26
В «Газпроме» заявили, что «Северный поток-2» готов к запуску 17:25
Главную награду фотоконкурса Leica Oskar Barnack вручили за серию снимков о жизни женщин-заключенных 17:07
Роскомнадзор удалил более 4000 сайтов, продававших поддельные сертификаты о вакцинации от ковида 16:56
Sony показала первый постер «Человека-паука: Нет пути домой». На нем изображен Зеленый Гоблин 16:54
Российскому священнику, растлившему более 50 мальчиков, дали 18 лет колонии строго режима 16:50
Петербург вошел в гастрономический список «Сети креативных городов ЮНЕСКО» 16:10
emrata/Instagram
«Я ненавидела себя»: Эмили Ратаковски рассказала об изнасиловании в 15 лет 16:01
Вещи Эми Вайнхаус проданы на благотворительном аукционе за 4 млн долларов 15:44
«Дождь»* обжалует в суде решение о включении в реестр СМИ-иноагентов 15:41
Юзеры показали Трэвису Скотту, как нужно вести себя на концерте, когда зрителям становится плохо 15:10
Минэкономразвития предложило начать облагать налогом майнинг криптовалют 15:03
Польша и Литва стянули войска к границе с Беларусью из‑за толпы мигрантов 14:57
A.Savin/Wikimedia
Совет попечителей МХАТа им. Горького разорвал отношения с театром 14:43
На Disney+ появятся первые фильмы в формате IMAX — 13 кинокомиксов Marvel 14:32
Netflix выпустил финальный трейлер хоррора «Hellbound» от режиссера «Поезда в Пусан» 14:31
Отключить рекламу

Роскомнадзор удалил более 4000 сайтов, продававших поддельные сертификаты о вакцинации от ковида

Виктория Шанина
Сегодня в 16:56

С марта 2021 года Роскомнадзор удалил более 4,1 тыс. ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса или сайтов, генерирующих фейковые QR-коды. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В РКН отметили, что больше всего сайтов было удалено или заблокировано в июле (1353 ресурса). Следом идут август (1148) и сентябрь (658). Меньше всего ресурсов попали под цензуру ведомства в марте (24).

Пресс-служба ведомства напомнила, что 1 апреля 2021 года в России была введена уголовная ответственность за распространение фейков о коронавирусе. Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 700 тыс. рублей, обязательных работ на срок до 360 часов, исправительных работ на срок до одного года или ограничения свободы до трех лет. Если распространение ложной информации повлекло тяжкие последствия, максимальное наказание ― пять лет тюрьмы.

В июне председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что за использование фейковых сертификатов о вакцинации грозит два года лишения свободы, за изготовление — три года. Виновным грозит наказание по статье 327 Уголовного кодекса (использование заведомо подложных документов).

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
мюзикл
Шахматы
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея

Другие материалы по темам

Теги
Роскомнадзор
РИА Новости
Госдума
Люди
Александр Хинштейн
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить