Роскомнадзор удалил более 4000 сайтов, продававших поддельные сертификаты о вакцинации от ковида

С марта 2021 года Роскомнадзор удалил более 4,1 тыс. ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса или сайтов, генерирующих фейковые QR-коды. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В РКН отметили, что больше всего сайтов было удалено или заблокировано в июле (1353 ресурса). Следом идут август (1148) и сентябрь (658). Меньше всего ресурсов попали под цензуру ведомства в марте (24).

Пресс-служба ведомства напомнила, что 1 апреля 2021 года в России была введена уголовная ответственность за распространение фейков о коронавирусе. Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 700 тыс. рублей, обязательных работ на срок до 360 часов, исправительных работ на срок до одного года или ограничения свободы до трех лет. Если распространение ложной информации повлекло тяжкие последствия, максимальное наказание ― пять лет тюрьмы.

В июне председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что за использование фейковых сертификатов о вакцинации грозит два года лишения свободы, за изготовление — три года. Виновным грозит наказание по статье 327 Уголовного кодекса (использование заведомо подложных документов).