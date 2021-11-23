Lush не будет использовать Facebook и другие соцсети «до тех пор, пока они не станут безопаснее»

Британская косметическая марка Lush перестанет пользоваться аккаунтами в социальных сетях Instagram, Facebook, TikTok и Snapchat по этическим причинам. Об этом сообщает BBC.

В компании заявили, что это решение будет в силе до тех пор, пока платформы не «предпримут действия по созданию более безопасной среды для пользователей». Изменения затронут подразделения Lush во всех 48 странах, где представлена марка. При этом производитель косметики продолжит использовать Twitter и YouTube, так как «стремится создать лучшие каналы коммуникации в других местах».

«Соцсетям пора прислушаться к реальности. К тому, как они влияют на психическое здоровье людей, как их алгоритмы бесконечно генерируют контент вне зависимости от того, хорошо это для пользователей или плохо», — заявил один из топ-менеджеров компании Джек Константин.

Он добавил, что потенциальный ущерб для Lush от ухода с платформ может составить 10 млн фунтов (13,35 млн долларов) в течение года.

Косметическая марка приняла решение уйти из соцсетей на фоне череды скандалов, в которых оказался замешан Facebook. В конце сентября стало известно, что Facebook знает о негативном влиянии Instagram на психику и самооценку подростков. В октябре The Washington Post опубликовал расследование, посвященное контенту, разжигающему ненависть на платформе. Согласно информации издания, соцсеть была осведомлена об обилии таких постов в лентах пользователей в развивающихся странах, но не модерировала их.