В России выявили 35 681 новый случай заражения COVID-19

В России за последние сутки выявили 35 681 случай коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1289 меньше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве уменьшился с 3438 до 2786. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Краснодарский край, Крым, Нижегородская, Свердловская и Воронежская области, а также Красноярский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 366 839. За сутки умер 1241 человек, за все время скончались 265 336 пациентов. Выздоровели 28 713 человек, за весь период — 8 053 643.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 255,3 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (47 млн), на втором — Индия (34,4 млн), на третьем — Бразилия (21,9 млн), на четвертом — Великобритания (9,7 млн).