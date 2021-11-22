В России выявили 35 681 новый случай заражения COVID-19

В России за последние сутки выявили 35 681 случай коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1289 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 3438 до 2786. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Краснодарский край, Крым, Нижегородская, Свердловская и Воронежская области, а также Красноярский край.