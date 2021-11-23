Водитель, въехавший в толпу людей на параде в Висконсине, обвинен в умышленном убийстве

Власти американского штата Висконсин обвинили 39-летнего Даррела Брукса в умышленном убийстве. 21 ноября он въехал в толпу на рождественском параде в городе Уокешо. Об этом сообщает The Guardian.

Следователи установили, что Брукс участвовал в домашнем конфликте прямо перед тем, как совершить наезд на людей. Ожидается, что ему предъявят новые обвинения, пишет издание. Сейчас у властей нет данных, что это мог быть теракт. The Guardian передает, что мужчина действовал один.