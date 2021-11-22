Автомобиль въехал в толпу людей на рождественском параде в Висконсине. Погибли пять человек

По данным городского правительства, погибли как минимум пять человек, 40 получили ранения. В местные больницы доставлены не менее 28 человек, среди них есть 12 несовершеннолетних.

Вечером 21 ноября в городе Уокешо, штат Висконсин, внедорожник сбил участников рождественского парада. Об этом сообщает телеканал CNN.

Пресс-служба правительства в соцсетях также отметила, что многие из пострадавших самостоятельно добирались до местных больниц. А количество погибших и пострадавших людей будет меняться по мере поступления новой информации.

На данный момент большая часть главной улицы города остается перекрыта. Там проходит расследование.

Полиция обнаружила автомобиль и задержала водителя, подозреваемого в наезде на участников рождественского парада. Его личность и мотивы не раскрываются.