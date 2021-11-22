В Госдуму внесли законопроект о запрете упоминать национальность преступников в СМИ

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект (№ 21931-8) о запрете публикации в СМИ информации о национальности и вероисповедании подозреваемых в преступлениях. Об этом сообщает «Интерфакс».

Авторы проекта предлагают внести изменения в статью 4 закона «О средствах массовой информации». Они заявляют, что он направлен на сохранение межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России.

«Подобная информация, как правило, порождает напряженность в обществе, нетерпимость к сосуществованию людей разных национальностей и вероисповеданий, поскольку создает благоприятную почву для конфликтов», — сказано в пояснительной записке.

В ней также отмечается, что в СМИ и соцсетях все чаще стали размещаться провокационные материалы с отрицательной эмоциональной оценкой в отношении определенной этнической, конфессиональной группы или отдельных лиц. Тем самым они подстрекают к ограничению их прав или к насильственным действиям против них.

19 ноября заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедова заявил, что журналистам и всему медиасообществу следует обратить внимание на проблему упоминания национальности тех, кто совершает правонарушение. Он также сказал, что за это, возможно, следует привлекать к ответственности.

«Такая проблема уже была в прошлые годы, тенденция была — когда все время говорили о лицах какой‑то национальности. Но мы совместно с правоохранительными органами и самими журналистами, медиасообществом успешно ее искоренили. Не было несколько лет. Но видимо сейчас необходимо снова обратить самое пристальное внимание на это», — добавил он.