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Роскомнадзор потребовал от 13 иностранных компаний открыть представительства в России

Денис Ламехов
Сегодня в 21:06

13 иностранных компаний, включая Meta (экс-Facebook) и Telegram, должны к 1 января 2022 года открыть свои представительства в России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление Роскомнадзора.

Полный список компаний выглядит следующим образом:


  • Google;
  • Apple;
  • Meta Platforms, Inc.;
  • Twitter, Inc.;
  • TikTok Pte. Ltd.;
  • Telegram Messenger, Inc.;
  • Zoom Video Communications, Inc.;
  • Likeme Pte.ltd.;
  • Viber Media S. r.l.;
  • Discord, Inc.;
  • Pinterest, Inc.;
  • Spotify AB;
  • Twitch Interactive, Inc.

Также они будут должны разместить на своих сайтах электронные формы обратной связи с пользователями из России, зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН для взаимодействия с органами власти, а также установить рекомендованный счетчик посещаемости.

1 февраля в России вступил в силу закон о больших соцсетях (с трафиком более 500 тыс. пользователей в сутки). Кроме создания представительства в стране и установки формы обратной связи, такие площадки должны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент: детскую порнографию, способы изготовления наркотиков, оружия и взрывчатых веществ, сообщения о несанкционированных акциях и митингах, а также нецензурную брань.

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