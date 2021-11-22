Роскомнадзор потребовал от 13 иностранных компаний открыть представительства в России

13 иностранных компаний, включая Meta (экс-Facebook) и Telegram, должны к 1 января 2022 года открыть свои представительства в России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление Роскомнадзора.

Полный список компаний выглядит следующим образом:

Google;

Apple;

Meta Platforms, Inc.;

Twitter, Inc.;

TikTok Pte. Ltd.;

Telegram Messenger, Inc.;

Zoom Video Communications, Inc.;

Likeme Pte.ltd.;

Viber Media S. r.l.;

Discord, Inc.;

Pinterest, Inc.;

Spotify AB;

Twitch Interactive, Inc.

Также они будут должны разместить на своих сайтах электронные формы обратной связи с пользователями из России, зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН для взаимодействия с органами власти, а также установить рекомендованный счетчик посещаемости.

1 февраля в России вступил в силу закон о больших соцсетях (с трафиком более 500 тыс. пользователей в сутки). Кроме создания представительства в стране и установки формы обратной связи, такие площадки должны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент: детскую порнографию, способы изготовления наркотиков, оружия и взрывчатых веществ, сообщения о несанкционированных акциях и митингах, а также нецензурную брань.