Роскомнадзор потребовал от 13 иностранных компаний открыть представительства в России

13 иностранных компаний, включая Meta (экс-Facebook) и Telegram, должны к 1 января 2022 года открыть свои представительства в России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление Роскомнадзора.
Полный список компаний выглядит следующим образом:
- Google;
- Apple;
- Meta Platforms, Inc.;
- Twitter, Inc.;
- TikTok Pte. Ltd.;
- Telegram Messenger, Inc.;
- Zoom Video Communications, Inc.;
- Likeme Pte.ltd.;
- Viber Media S. r.l.;
- Discord, Inc.;
- Pinterest, Inc.;
- Spotify AB;
- Twitch Interactive, Inc.
Также они будут должны разместить на своих сайтах электронные формы обратной связи с пользователями из России, зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН для взаимодействия с органами власти, а также установить рекомендованный счетчик посещаемости.
1 февраля в России вступил в силу закон о больших соцсетях (с трафиком более 500 тыс. пользователей в сутки). Кроме создания представительства в стране и установки формы обратной связи, такие площадки должны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент: детскую порнографию, способы изготовления наркотиков, оружия и взрывчатых веществ, сообщения о несанкционированных акциях и митингах, а также нецензурную брань.