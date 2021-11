На Okko вышла запись секретного концерта «Вечер с Адель» в честь нового альбома певицы

На Okko вышла запись секретного концерта «Вечер с Адель» в честь выхода первого за шесть лет альбома певицы под названием «30». Об этом «Афише Daily» сообщили представители мультимедийного сервиса.

Мероприятие проходило в Обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе 24 октября. Послушать секретное выступление собрались сотни людей, в том числе такие звезды, как Крис Дженнер, Лиззо, Николь Ричи, Эллен ДеДженерес, Селена Гомес и Дрейк.

На концерте прозвучали самые известные хиты Адель, а также новые песни из альбома: «Hello», «Easy on Me», «Skyfall», «I Drink Wine», «Someone Like You», «When We Were Young», «Make You Feel My Love», «Hold On», «Rolling in the Deep», «Love Is a Game».