ВОЗ: более 500 тыс. человек могут умереть зимой в Европе от COVID-19

К марту около 500 тыс. человек могут умереть в Европе от коронавируса, если не принять срочные ужесточающие меры. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на директора Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге.

Он отметил, что в Европе наблюдается очередная волна коронавируса из‑за приближения зимнего сезона, низких показателей вакцинации, а также распространения «Дельта»-штамма.

Клюге призвал увеличить темпы вакцинации, внедрить новые методы лечения и продолжать носить маски. По его словам, обязательные меры по вакцинации следует рассматривать как «последнее средство», но было бы «очень своевременно» провести «юридические и общественные дебаты» по данному вопросу.

Он также добавил, что QR-коды это не ограничение свободы, а скорее инструмент для сохранения «нашей индивидуально свободы».

19 ноября Австрия объявила о введении общенационального локдауна с 22 числа, который распространится на всех жителей страны, включая вакцинированных.

Такое решение было принято на фоне резкого роста числа новых случаев заболевания ковидом в Австрии. По данным ВОЗ, еще в конце сентября в стране выявляли около 2 тыс. заражений за сутки, к концу ноября этот показатель достиг 16,6 тыс.

21 ноября в Австрии прошли массовые протесты против локдауна. Полиция Вены оценила примерное число участников протеста в городе в 35 тыс. человек. Организаторы акции из популистской Австрийской партии свободы заявляют о более 100 тыс. человек. Протестный марш практически полностью остановил дорожное движение в центре столицы. Участники кричали: «Свобода» и несли плакаты с осуждением политики властей.