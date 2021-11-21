В Австрии прошли массовые протесты против локдауна

Десятки тысяч человек вышли на акции протеста в Вене против новых коронавирусных ограничений, разработанных правительством Австрии. В стране вводят общенациональный локдаун, сообщает Deutsche Welle.
Как отмечает издание, полиция Вены оценила примерное число участников протеста в городе в 35 тыс. человек. Организаторы акции из популистской Австрийской партии свободы заявляют о более 100 тыс. человек.
Протестный марш практически полностью остановил дорожное движение в центре столицы. Участники кричали: «Свобода» и несли плакаты с осуждением политики властей. Многие из них были без обязательных в Австрии респираторов.
По информации DW, представитель городской полиции назвал обстановку напряженной, однако в целом акция прошла спокойно. За нарушение общественного порядка задержали 10 человек.
14 ноября австрийский канцлер Александер Шалленберг заявил о введении в стране локдауна для непривитых граждан. Людям без вакцины разрешили выходить из дома только в продуктовый магазин, аптеку, на работу, прогулку и на помощь нуждающимся.
19 ноября правительство объявило о введении в Австрии общенационального локдауна с 22 числа, который распространится на всех жителей страны, включая вакцинированных. Через 10 дней власти планируют оценить его результаты, ожидается, что локдаун продлится 20 дней.
Такое решение было принято на фоне резкого роста числа новых случаев заболевания ковидом в Австрии. По данным ВОЗ, еще в конце сентября в стране выявляли около 2 тыс. заражений за сутки, к концу ноября этот показатель достиг 16,6 тыс.
С начала пандемии для Австрии это будет уже четвертый локдаун.