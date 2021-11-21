В Австрии прошли массовые протесты против локдауна

Десятки тысяч человек вышли на акции протеста в Вене против новых коронавирусных ограничений, разработанных правительством Австрии. В стране вводят общенациональный локдаун, сообщает Deutsche Welle.

Как отмечает издание, полиция Вены оценила примерное число участников протеста в городе в 35 тыс. человек. Организаторы акции из популистской Австрийской партии свободы заявляют о более 100 тыс. человек.

Протестный марш практически полностью остановил дорожное движение в центре столицы. Участники кричали: «Свобода» и несли плакаты с осуждением политики властей. Многие из них были без обязательных в Австрии респираторов.

По информации DW, представитель городской полиции назвал обстановку напряженной, однако в целом акция прошла спокойно. За нарушение общественного порядка задержали 10 человек.