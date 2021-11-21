В США прошли протесты после оправдания Риттенхауса. Он застрелил двух человек во время акции BLM

В США по всей стране прошли массовые протесты после того, как суд присяжных оправдал 18-летнего Кайла Риттенхауса, который убил двух человек во время акции за права афроамериканцев (BLM) в городе Кеноша, штат Висконсин. Об этом сообщает CNN.
В Нью-Йорке демонстранты перекрыли Бруклинский мост, требуя пересмотра вердикта суда, а в Портленде, штат Орегон, силой открыли ворота тюрьмы и разбили окна типографии городского правительства.
В Окленде, штат Калифорния, около 100 протестующих прошли маршем от мэрии к федеральному зданию, выкрикивая «Революция и больше ничего».
«Я был в ярости. Я был так взбешен. Я просто не мог поверить, насколько вопиющим является расизм и насколько он укоренился в нашей системе», заявил Ксавьер Браун, который в 2020 году вместе с другом мобилизовал 15 тыс. человек на марш против полицейского насилия в связи с убийством Джорджа Флойда.
В Кеноше, где произошло убийство, протесты прошли «довольно тихо». CNN отмечает, что семьи жертв Риттенхауса смирились с приговором.
20 ноября отец погибшего Энтони Хуберта, Джон, заявил, что все они шокированы вердиктом суда.
«Этот парень [Риттенхаус] получает свободу, и теперь он герой, а это мой сын прямо здесь. Это Энтони», — сказал он, поднимая урну и фотографию сына.
«Мы потеряли нашего сына, и сейчас для нашей семьи нет справедливости, и нет никакого завершения», — добавил Хубер.
Невеста погибшего Джозефа Розенбаума Карианн Сварт отметила, что «если жизнь одного человека или жизни двух человек не имеют значения, то ни одна из наших жизней не имеет значения».
20 ноября в Кеноше коллегия присяжных признала невиновным 18-летнего Кайла Риттенхауса по двум эпизодам убийства, одной попытке убийства, а также по остальным мелким обвинениям.
Экс-президент США Дональд Трамп поддержал оправдательный приговор суда. «Мои поздравления Кайлу Риттенхаусу с тем, что он был признан невиновным по всем обвинениям <…>. Кстати говоря, если это не считать самообороной, то тогда ничто ей не является», — сказал он.
В августе прошлого года в городе Кеноша вспыхнули протесты BLM. Они начались после того, как полицейские семь раз выстрелили в спину темнокожему подозреваемому Джейкобу Блейку. Мужчина выжил, но остался парализованным.
Позже протесты переросли в беспорядки, а местные жители массово самоорганизовались в отряды охранников. По словам Риттенхауса, которому на тот момент было 17 лет, он приехал в город из соседнего штата Иллинойс, чтобы охранять автосалон.
В тот день он взял с собой полуавтоматическую винтовку и патроны с цельнометаллической оболочкой. Из нее Риттенхаус застрелил 36-летнего Джозефа Розенбаума и 26-летнего Энтони Хьюбера. Он также ранил 27-летнего Гейджа Гросскройца. Все трое мужчин — белые. Подросток утверждал, что они напали на него с целью овладеть оружием и избить.
Адвокаты Риттенхауса настаивали, что молодой человек чувствовал угрозу своей безопасности, и именно поэтому открыл огонь. Обвинение заявляло, что он нарушил введенный в городе комендантский час, находившись на улице. Государственный обвинитель предлагала назначить Риттенхаусу наказание в виде пожизненного заключения.