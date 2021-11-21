В США прошли протесты после оправдания Риттенхауса. Он застрелил двух человек во время акции BLM

В США по всей стране прошли массовые протесты после того, как суд присяжных оправдал 18-летнего Кайла Риттенхауса, который убил двух человек во время акции за права афроамериканцев (BLM) в городе Кеноша, штат Висконсин. Об этом сообщает CNN. В Нью-Йорке демонстранты перекрыли Бруклинский мост, требуя пересмотра вердикта суда, а в Портленде, штат Орегон, силой открыли ворота тюрьмы и разбили окна типографии городского правительства.

В Окленде, штат Калифорния, около 100 протестующих прошли маршем от мэрии к федеральному зданию, выкрикивая «Революция и больше ничего». «Я был в ярости. Я был так взбешен. Я просто не мог поверить, насколько вопиющим является расизм и насколько он укоренился в нашей системе», заявил Ксавьер Браун, который в 2020 году вместе с другом мобилизовал 15 тыс. человек на марш против полицейского насилия в связи с убийством Джорджа Флойда.

В Кеноше, где произошло убийство, протесты прошли «довольно тихо». CNN отмечает, что семьи жертв Риттенхауса смирились с приговором. 20 ноября отец погибшего Энтони Хуберта, Джон, заявил, что все они шокированы вердиктом суда. «Этот парень [Риттенхаус] получает свободу, и теперь он герой, а это мой сын прямо здесь. Это Энтони», — сказал он, поднимая урну и фотографию сына. «Мы потеряли нашего сына, и сейчас для нашей семьи нет справедливости, и нет никакого завершения», — добавил Хубер. Невеста погибшего Джозефа Розенбаума Карианн Сварт отметила, что «если жизнь одного человека или жизни двух человек не имеют значения, то ни одна из наших жизней не имеет значения».