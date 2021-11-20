Суд присяжных оправдал американца, застрелившего двух человек во время протестов BLM

«Присяжные вынесли правильный вердикт. Самооборона не является незаконной. И я рад, что все прошло хорошо», — сказал Риттенхаус.

12 присяжных оправдали Риттенхауса по двум эпизодам убийства, одной попытке убийства, а также по остальным мелким обвинениям. Его адвокаты настаивали, что он действовал в рамках самообороны.

Коллегия присяжных признала невиновным 18-летнего Кайла Риттенхауса по всем пунктам обвинения, в том числе и в умышленном убийстве двух человек из полуавтоматической винтовки во время протестов за права афроамериканцев (BLM) в городе Кеноша, штат Висконсин. Об этом сообщает Би-би-си.

Заместитель губернатора штата Висконсин Мандела Барнс раскритиковал оправдательный приговор.

«В течение последних недель многие боялись именно того, что мы сейчас видим. Мы должны ожидать от нашей системы презумпции невиновности, но этот принцип не всегда применяется ко всем в равной степени. Мы видели, как перед судом предстало множество чернокожих молодых людей, даже убитые, которых судили посмертно. А в случае с Риттенхаусом судья буквально требовал признать его невиновным», — сказал он.

В августе прошлого года в городе Кеноша вспыхнули протесты BLM. Они начались после того, как полицейские семь раз выстрелили в спину темнокожему подозреваемому Джейкобу Блейку. Мужчина выжил, но остался парализованным.

После оглашения вердикта дядя Блейка заявил, что если бы Риттенхаус был темнокожим, «полиция бы застрелила его насмерть».

«То, что было сделано сегодня, было отвратительно», — добавил он.

25 августа протесты в Кеноша переросли в беспорядки, а местные жители массово самоорганизовались в отряды охранников. По словам Риттенхауса, которому на тот момент было 17 лет, он приехал в город из соседнего штата Иллинойс, чтобы охранять автосалон.

В тот день он взял с собой полуавтоматическую винтовку и патроны с цельнометаллической оболочкой. Из нее Риттенхаус застрелил 36-летнего Джозефа Розенбаума и 26-летнего Энтони Хьюбера. Он также ранил 27-летнего Гейджа Гросскройца. Все трое мужчин — белые.

Адвокаты Риттенхауса настаивали, что молодой человек чувствовал угрозу своей безопасности, и именно поэтому открыл огонь. Обвинение заявляло, что он нарушил введенный в городе комендантский час, находившись на улице. Государственный обвинитель предлагала назначить Риттенхаусу наказание в виде пожизненного заключения.