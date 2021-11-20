СК не будет заводить дело против петербурженки, выгонявшей с игровой площадки детей с аутизмом

Следственный комитет (СК) отказался возбуждать уголовное дело по факту инцидента на игровой площадке в Петербурге, откуда женщина пыталась выгнать детей с аутизмом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на одну из руководителей центра инклюзивных проектов «Какая разница» Валерию Катаеву.

По ее словам, отказ был связан с отсутствием состава преступления, предусмотренного частью первой, статьей 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и части первой статьи 330 УК РФ (самоуправство).

Руководитель местного отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Наталья Денисова уточнила, что планирует направить жалобу главе СК Александру Бастрыкину.

«Считаем необоснованным отказ в уголовном разбирательстве: налицо факт унижения человеческого достоинства детей с ограниченными возможностями», — добавила она.

27 июля 2021 года в сети появилось видео, на котором петербурженка в агрессивной манере требует, чтобы сотрудники и подопечные центра инклюзивных проектов и социальной интеграции детей с особыми потребностями «Какая разница» покинули ее двор. По ее мнению, у детей с особенностями развития, которых женщина называла «больными» и «непонятно какими», «свои должны быть карантины» и площадки.