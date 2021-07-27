В Петербурге женщина попыталась выгнать с игровой площадки детей с аутизмом

По ее мнению, у детей с особенностями развития, которых женщина называла «больными» и «непонятно какими», «свои должны быть карантины» и площадки. Подопечные центра, как считает местная жительница, пугают других детей.

Жительница дома 18 по улице Адмирала Черокова в агрессивной манере потребовала, чтобы сотрудники и подопечные центра инклюзивных проектов и социальной интеграции детей с особыми потребностями «Какая разница» покинули ее двор.

В Петербурге женщина попыталась прогнать с игровой площадки детей с аутизмом. Об этом стало известно из сообщества жилого комплекса «Балтийская жемчужина», где произошел инцидент.

Петербурженка отметила, что обратится в управляющую компанию и добьется выселения центра «Какая разница» из дома. Кроме того, она заявила, что у арендодателей нет таких же прав на пользование детской площадкой, какие есть у владельцев квартир в доме.

Директор «Какой разницы» Валерия Катаева сказала «Фонтанке», что ее сотрудники не впервые сталкиваются с недовольной женщиной. Однако на этот раз они написали заявление в полицию, поскольку собеседница не только вступала в конфликт, но и несколько раз ударила тьютора центра по рукам.

Следственный комитет уже начал проверку, в связи с действиями жительницы ЖК. По словам СК, петербурженка «пыталась выгнать с площадки детей с особенностями развития, которые якобы испугали ее ребенка, высказываясь в адрес детей в грубой форме».

Жители «Балтийской жемчужины» рассказали изданию, что возмущенная соседка — супруга бизнесмена, который занимается продажей стеклопакетов. Она воспитывает 4-летнюю внучку — начинающую модель. Вскоре после публикации видео в соцсетях ей пришлось удалить страницу в «ВКонтакте».

По информации «Подъема», женщину зовут Наталья Липская. Супруг Липской отказался от комментариев в разговоре с изданием и заявил, что жена «себя плохо чувствует, поэтому сейчас не может общаться». Мужчина попросил «не докучать» его семье.