Facebook тестирует функцию, которая позволит регулировать количество постов в ленте и их темы

Социальная сеть Facebook тестирует новые настройки ленты новостей. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Сервис разбивает контент в ленте на три типа: «Друзья и семья», «Группы», «Страницы и публичные фигуры». Пользователи могут указать, хотят ли они видеть посты каждой категории чаще, реже или с неизменной периодичностью. Также они получат возможность выбрать темы сообщений, которые вызывают или не вызывают интерес.

Вначале тестирование затронет небольшую группу людей — однако в ближайшие недели начнет охватывать все больше юзеров по всему миру, говорится в сообщении компании.

Платформа вводит новые функции и для брендов. Рекламодатели могут отказаться от появления своего контента рядом с постами из категорий «Новости и политика», «Социальные вопросы» и «Преступления и трагедии».

Сервис начинает тестировать дополнительные опции после череды скандалов. В конце сентября стало известно, что Facebook знает о негативном влиянии Instagram на психику и самооценку подростков. В октябре The Washington Post опубликовало расследование, посвященное контенту, разжигающему ненависть на платформе. Согласно информации издания, соцсеть была осведомлена об обилии таких постов в лентах пользователей в развивающихся странах, но не модерировала их.