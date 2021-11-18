За год в США от передозировки наркотиков умерли больше 100 тыс. человек. Это антирекорд для страны

В США зафиксировали рекордное количество смертей от передозировки наркотиков — за год умерли больше 100 тыс. человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на предварительные данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Эксперты заявили, что с мая 2020 года по апрель 2021 года смертность от передозировок подскочила на 28,5% в сравнении с прошлыми показателями, а за пять лет выросла почти вдвое. Больше всего рост смертности наблюдается в штатах Западная Вирджиния, Кентукки и Теннесси.

Опиоиды по-прежнему являются основной причиной смерти от передозировки наркотиков. Синтетические опиоиды, в первую очередь фентанил, вызвали 64% всех смертей от передозировки за 12 месяцев, что на 49% больше, чем годом ранее.

В 2016 году центр заключал, что из‑за приема большого количества наркотиков погибает столько же американцев, сколько в автокатастрофах и от огнестрельного оружия вместе взятых.

Также рост смертности от передозировки наркотиков связывают с пандемией коронавируса. По словам исследователей, в этот период опасные наркотики сильно подешевели, в результате этого зависимые стали принимать еще большие дозы, а выздоравливающие возвращались к веществам.

По данным центра, в этом году правительство США изъяло настолько много партий фентанила, что смертельной дозы хватило бы каждому американцу. Причем если раньше он был популярен на Восточном побережье, а психостимулятор метамфетамин, смертность от которого выросла 48%, — на Западном, то теперь они одинаково востребованы по всей стране.

В прошлом году в России количество россиян, умерших от наркотиков, увеличилось на 60%. За ковидный год скончалось 7316 человек по сравнению с 4569 погибших годом ранее.